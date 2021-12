La famille des drones dérivés du Predator de General Atomics s’agrandit encore. Après le Gray Eagle et le Reaper, le Mojave a été conçu pour le déploiement sur terrains non préparés avec une capacité accrue pour l’attaque au sol.

General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) a dévoilé l’existence d’un nouveau drone, le Mojave, dont un prototype a démarré ses essais en vol l’été dernier. Reprenant l’avionique et les systèmes de vol des MQ-9 Reaper et MQ-1C Gray Eagle-ER, il est basé sur une cellule redessinée pour des décollages et atterrissages courts et une puissance de feu maximisée.

Avec un fuselage long de 9 m qui reprend les lignes du Gray Eagle mais avec l’empennage du Reaper, le Mojave se distingue aussi par des ailes élargies à forte portance de 16 m d’envergure (4 m de moins que celles du Reaper) et un train d’atterrissage renforcé. La motorisation est assurée par un turbopropulseur Rolls Royce M250 (anciennement Allison M250) d’une puissance de 340 kW, à comparer au moteur diesel Thielert Centurion 1.7 de 123 kW du Gray Eagle ou au turbopropulseur Honeywell TPE331 de 671 kW.

Cet article compte 720 mots.