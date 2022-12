Développer l’avion à hydrogène ne servira à rien s’il n’y a pas de filière de l’hydrogène au sol pour l’alimenter. Airbus tente de la développer par le biais de partenariats.

« Nous travaillons beaucoup sur ce que nous appelons l’écosystème », a souligné Guillaume Faury en ouverture de l’Airbus Summit. Pour l’aider à éclore, le constructeur aéronautique a commencé à tisser un réseau de partenariats autour de l’hydrogène en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord avec des acteurs industriels, des plateformes aéroportuaires et des compagnies aériennes. Il a lancé un initiative, baptisée « Hydrogen Hub at Airports », destinée à aider les aéroports à identifier les besoins en infrastructure pour les avions à hydrogène mais aussi pour les opérations aéroportuaires à faible niveau d’émissions de carbone.

Retour au dossier

Cet article compte 510 mots.