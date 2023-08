Après les problèmes constatés sur son satellite géant Viasat 3 Americas en juillet , l’opérateur américain Viasat est confronté à une anomalie sur le dernier satellite de sa filiale Inmarsat.

Dans un communiqué du 24 août, l’opérateur américain Viasat a informé ses investisseurs d’une anomalie sur un « sous-système de puissance » du satellite Inmarsat 6-F2, lancé de Cape Canaveral le 18 février par un Falcon 9 et sur le point d’achever son transfert vers l’orbite géostationnaire. Viasat, qui a achevé l’acquisition d’Inmarsat le 30 mai, et le maître d’œuvre du satellite, Airbus Defence & Space, « travaillent à déterminer la cause de l’anomalie et à évaluer si le satellite sera capable d’accomplir sa mission ».

Cet article compte 500 mots.