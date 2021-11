Orbital Reef, possible succession commerciale à l’ISS

L’édition 2021 du congrès annuel de la Fédération internationale d’astronautique, qui s’est tenu à Dubaï du 25 au 29 octobre, a été marquée par l’annonce d’un ambitieux projet de station orbitale privée, baptisé Orbital Reef, qui se positionne en successeur potentiel de la Station spatiale internationale (ISS).

La Station spatiale internationale, qui va fêter son 23e anniversaire le 20 novembre, est un incontestable succès technologique, scientifique et diplomatique, mais elle ne sera pas éternelle. Le 25 octobre, dans le cadre du 72e congrès international d’astronautique, à Dubaï, une équipe menée par Blue Origin, avec Boeing et Sierra Space, a dévoilé le projet Orbital Reef : une station commerciale pour prendre la relève et appliquer les leçons apprises en vingt ans d’assemblage et d’opérations du complexe orbital international.

