Dix mois après avoir choisi le F-35A pour remplacer ses CF-18, le gouvernement d’Ottawa a finalisé son accord avec celui de Washington, mettant fin à sept ans de parodie de sélection « ouverte ». Au passage, le programme a perdu dix ans et son coût a doublé.

Retour à la case départ pour le gouvernement canadien, qui a annoncé le 9 janvier être parvenu à un accord avec son homologue des États-Unis et les industriels Lockheed Martin avec Pratt & Whitney pour l’acquisition de 88 chasseurs-bombardiers F-35A, afin de remplacer sa flotte de CF-18 Hornet. Une première commande 65 F-35A avait été annoncée en juillet 2010 par le Premier ministre Stephen Harper et annulée cinq ans plus tard par son successeur Justin Trudeau, opposé à la sélection d’un avion « qui ne fonctionne pas et qui est loin de pouvoir fonctionner ».

C’est pourtant le gouvernement du même Justin Trudeau qui entérine aujourd’hui cette commande. Entre-temps, la livraison des appareils a glissé de 2016 à 2026, avec un retrait des CF-18 reporté à la fin de 2032.

Cet article compte 870 mots.