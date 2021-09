Pléiades Neo change la donne pour Airbus

Cinq ans après avoir annoncé le lancement sur fonds propres du programme Pléiades Neo, Airbus Defence & Space va disposer d’une première paire de satellites opérationnels. De quoi étoffer son offre face à son rival Maxar et à une pléthore de nouveaux entrants sur le marché de l’observation de la Terre.

Le 26 août, Airbus Defence & Space a rendu publiques les premières images prises par le satellite Pléiades Neo 4. Ces clichés à très haute résolution du bassin d’Arcachon avaient été pris le 21, quatre jours à peine après la mise sur orbite du satellite par Arianespace, lors de la mission Vega VV19. Pléiades Neo 4 a rejoint sur orbite héliosynchrone à 620 km d’altitude son jumeau Pléiades Neo 3, lancé sur Vega VV18 le 29 avril et qui était alors en phase d’étalonnage. Le nouveau satellite devrait être opérationnel fin octobre.

Avec ces deux satellites hautement agiles, et deux de plus à venir l’an prochain, Airbus dispose désormais d’une capacité largement supérieure à celle de son principal rival Maxar pour l’observation à 30 cm de résolution. L’opérateur américain ne dispose plus que d’un seul satellite d’ancienne génération dans cette gamme : WorldView 3, développé par Ball Aerospace et lancé en 2014. Lancé en 2016, WorldView 4, développé par Lockheed Martin avec un imageur L3 Harris, est tombé en panne en janvier 2019.

