Pour la première fois, une armée européenne mène un exercice pour simuler une situation de crise dans l’espace, un véritable baptême du feu pour le Commandement de l’Espace qui va en profiter pour évaluer ses besoins.

Dix-huit mois après sa création officielle, le Commandement de l’Espace (CDE) est toujours en cours d’intégration. Il va encore falloir attendre quatre ans pour que puisse être inauguré son centre opérationnel sur le campus du Centre spatial de Toulouse, où il regroupera le CMOS (Centre militaire d’observation par satellites) de la base aérienne 201 à Creil, dans l’Oise, et le Cosmos (Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux) de la base aérienne 942 à Lyon-Mont Verdun. Ces moyens, ainsi que le C3OS (Centre de commandement et de conduite des opérations spatiales) de Balard, sont déjà opérationnels et, au moment où ces lignes sont publiées, ils sont impliqués dans l’exercice AsterX 2021, premier du genre aussi bien en France qu’en Europe.

Cet article compte 370 mots.