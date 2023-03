Les travaux sur la réduction du bilan carbone du transport aérien progressent. Airbus vient de faire voler un A321 dont les deux moteurs étaient alimentés en SAF pur, ouvrant la voie à la décarbonation de ses monocouloirs, les plus vendus au monde.

Airbus a fait voler un A321neo avec 100 % de carburant d’aviation durable (SAF : sustainable aviation fuel). Il s’agissait du « premier avion monocouloir d’Airbus à tester 100 % SAF sur les deux moteurs », selon l’avionneur européen. Le vol a eu lieu le 9 mars au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Pendant trois heures, l’avion a cerclé au-dessus de l’Aquitaine et du Limousin, suivi de près par un avion de collecte de données dont la mission est de recueillir des informations sur les émissions sans CO 2 et la création de traînées de condensation.

