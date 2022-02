Qatar Airways bouscule l’équilibre entre Airbus et Boeing

Comme tous les débuts de mois, Airbus et Boeing ont publié les chiffres de leurs commandes et de leurs livraisons. En janvier, ceux-ci ont été perturbés par le conflit entre Airbus et Qatar Airways, avec des annulations de livraisons et de commandes, et le choix de la compagnie de se fournir désormais aux États-Unis.

Airbus s’est retrouvé dans le rouge en janvier en raison du contentieux avec Qatar Airways. Le géant européen a annulé la commande de deux A350-1000 dont la compagnie du Golfe n’a pas pris livraison durant le mois, après avoir également annulé celle de cinquante A321neo au profit de la compagnie basée à Doha.

Le bilan des commandes pour le mois de janvier ressort en territoire négatif avec -16 commandes nettes pour 36 commandes brutes. Airbus est désormais en conflit ouvert avec la compagnie, qui a décidé de se tourner vers la justice britannique pour régler le différent autour des problèmes de peinture de l’A350.

Cet article compte 700 mots.