Quatre avions pour former les pilotes de l’US Navy

Après l’US Air Force qui a choisi le T-7A Red Hawk de Boeing et Saab pour remplacer ses T-38 Talon, l’US Navy s’est mise en quête dès 2020 d’un successeur pour ses T-45 Goshawk. Au bout d’un an, les principaux candidats se dévoilent. Trois se sont déjà affronté pour le T-X, le quatrième est un outsider très inattendu.

L‘équipe Boeing-Saab n’est pas encore rassasiée d’avoir emporté le marché T-X de l’US Air Force avec son T-7A en 2018. Les deux partenaires ont confirmé cet été qu’ils seraient candidats pour le programme UJTS (Undergraduate Jet Training System) de l’US Navy qui vise au remplacement des T-45 Goshawk mis en œuvre pour la formation des pilotes de l’aéronavale américaine et, incidemment, pour une partie de celle de leurs homologues français.

Le cahier des charges de l’US Navy n’imposant pas la capacité de catapultage ou d’appontage, Boeing et Saab pourraient donc proposer le T-7B, une version légèrement modifiée du T-7A, sans avoir à revoir sa cellule et son train. Face à eux, ils retrouveront leurs adversaires d’hier : Lockheed Martin associé à KAI (Korean Aerospace Industries) avec une nouvelle mouture du T-50A dérivé du T-50 Golden Eagle et Leonardo avec le T-100 dérivé de son M-346 Master.

