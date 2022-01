Il y avait longtemps que nul ne parlait plus d’une navette monoétage pour atteindre l’orbite. Après avoir discrètement travaillé pendant cinq ans sur un concept, Radian Aerospace sort du bois avec une première levée de fonds.

Longtemps, le « graal » du transport spatial a été le développement d’un véhicule orbital monoétage réutilisable. La dernière tentative sérieuse remonte à 1996, avec le projet VentureStar de Lockheed Martin, dont le concept devait être testé à l’échelle 1/3 avec le démonstrateur hypersonique suborbital X-33, à décollage vertical et atterrissage horizontal. Après avoir investi 912 M$ dans le développement de celui-ci, la Nasa avait jeté l’éponge et abandonné le projet en mars 2001. Lockheed Martin y avait mis 352 M$ de sa poche. Près de 21 années plus tard, la start-up Radian Aerospace, basée à Renton dans la banlieue de Seattle, relève à nouveau le défi, avec un nouveau concept.

Cet article compte 1 100 mots.