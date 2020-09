Relance : une petite place pour l’aéronautique et le spatial

Le plan de relance dévoilé en grande pompe par le gouvernement français englobe de nombreuses mesures pré-existantes et notamment celles déjà annoncées pour l’industrie du transport aérien. Le spatial, oublié jusqu’ici, va recevoir lui aussi une aide, détaillée ultérieurement.

L’annonce, le 3 septembre par le Premier ministre Jean Castex, d’un plan de relance de 100 Md€ pour remettre l’économie française sur les rails après la crise du Covid-19 a été l’occasion de décliner une importante liste de mesures d’aides avec pour objectif principal affiché le soutien à la transition écologique (30 Md€) et aux entreprises (3 Md€). Sur le total de l’investissement prévu, 40 Md€ proviendront du plan de relance de 750 Md€ adopté par l’Union européenne le 21 juillet.

Toutes les mesures sont loin d’être nouvelles. Ce plan englobe certaines des aides sectorielles déjà annoncées, dont les subventions accordées et les fonds de soutien prévus dans le cadre du plan de 15 Md€ pour l’industrie aéronautique, présenté le 9 juin par Bruno Le Maire, mais sans les 7 Md€ de prêts et de garanties apportés à Air France. L’objectif reste inchangé : soutenir les filières critiques, les moderniser et préparer la transition vers une aviation ultrasobre et décarbonée, pour maintenir la France en première ligne dans ces secteurs. Une priorité est donnée aux technologies basées sur l’hydrogène pour la propulsion.

