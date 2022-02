Ethiopian Airlines a repris les vols avec le 737 MAX, près de trois ans après le crash de son appareil qui a provoqué la mort de 157 passagers et membres d’équipage, le 10 mars 2019. Le premier vol, effectué le 1er février, était un vol de démonstration de 4 heures au décollage d’Addis-Abeba. Il s’est déroulé avec à son bord le président du conseil d’administration et les dirigeants de la compagnie aérienne, des dirigeants de Boeing et des responsables gouvernementaux éthiopiens ainsi que des journalistes et des clients.

L’Éthiopie figure parmi les derniers pays du monde à autoriser la reprise des vols du 737 MAX, après l’Indonésie, qui a donné son feu vert fin décembre. Le premier crash de l’appareil s’y était produit le 29 octobre 2018 faisant 189 victimes.

Ethiopian Airlines compte quatre 737 MAX8 dans sa flotte et doit encore en recevoir 25.

