Safran et TotalEnergies recherchent l’optimum écologique

L’industrie aéronautique n’assurera pas seule la décarbonation du secteur, elle a besoin du renfort des énergéticiens pour qui elle représente un amorçage d’une offre transverse de carburants de synthèse. Safran s’est donc associé à TotalEnergies pour progresser sur cette voie.

Le 21 septembre, Safran et TotalEnergies ont noué un partenariat stratégique en vue d’accélérer la réduction des émissions de CO 2 dans l’aérien grâce aux carburants aériens durables SAF (Sustainable Aviation Fuel). Les deux partenaires visent, « à court terme, à obtenir une compatibilité des moteurs actuels avec un taux d’incorporation allant jusque 100 % de SAF et à plus long terme, optimiser l’efficacité énergétique et environnementale des couples moteurs/carburants ».

