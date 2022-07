Safran renforce son implantation en Inde

En quelques jours, Safran a multiplié les annonces en Inde avec la création de nouveaux sites et de nouvelles entités. Ils serviront non seulement à soutenir la production du Leap et celle des turbines d’hélicoptères, mais aussi à contribuer aux compensations industrielles liées à la vente de Rafale à New Delhi

Le motoriste et équipementier français Safran a signé avec l’industriel indien Hindustan Aeronautics Limited (HAL) un accord pour la création d’une nouvelle coentreprise destinée aux moteurs d’hélicoptères. Il a aussi inauguré début juillet trois nouveaux sites industriels, à Hyderabad et Bangalore. Ceux-ci sont destinés au moteur Leap qui équipe les moyens-courriers d’Airbus, Boeing ainsi que le C919 du chinois Comac. L’industriel a également annoncé la création de son plus grand centre de maintenance et de réparation du Leap.

Ces annonces représentent un investissement de plus de 200 M$ entre 2018 et 2025 et « confirment ainsi la volonté du groupe de continuer à se développer en Inde sur le long terme », indique Safran. Le groupe, présent en Inde depuis 65 ans, y compte aujourd’hui dix sites et y emploie 750 collaborateurs. Il va tripler ses effectifs dans le pays au cours des quatre prochaines années.

