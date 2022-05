La conjoncture n’a pas été tendre avec le motoriste et équipementier Safran. La guerre en Ukraine a sonné le glas de trente ans d’investissements en Russie tandis que l’inflation sur le prix des matières premières renchérit sa chaîne d’approvisionnement. Néanmoins, les résultats restent bons.

Safran a confirmé ses objectifs annuels malgré la guerre en Ukraine et l’inflation. Le motoriste va mettre en place un plan d’économies pour limiter l’impact sur sa marge des sanctions contre Moscou et de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, a-t-il annoncé à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires au premier trimestre le 29 avril. Il évalue cet effet à environ « 150 points de base » (soit 1,5 %, selon la terminologie financière).

