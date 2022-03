Safran vise une triple montée en cadence en 2022

Une semaine après Airbus , le groupe Safran a présenté ses résultats annuels le 24 février. Ses prévisions pour 2022 devraient toutefois être grandement affectées par les conséquences économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, déclenchée par le Kremlin le matin même.

Le groupe Safran a prévu de monter en cadence sur ses moteurs Leap-1A pour Airbus et -1B Boeing, ainsi que sur le M88 du Rafale après les succès à l’export remportés par l’avion de combat français l’an dernier. Le tout dans un contexte de tension sur les matières premières, la chaîne d’approvisionnement et les recrutements, alors que la situation géopolitique s’est considérablement détériorée après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

« L’année 2022 sera celle du ramp up, du rebond, du retour de la croissance », a résumé Olivier Andriès, le directeur général de Safran à l’occasion de la publication des résultats annuels du groupe, le 24 février. « En 2022, nous observons un retour à une croissance durable et sommes prêts à augmenter les cadences de production et à accélérer le rythme des investissements pour la décarbonation. Nous allons continuer à réinvestir le capital des activités cédées dans des acquisitions ciblées et complémentaires offrant un potentiel de croissance ».

