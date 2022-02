En janvier, Guillaume Faury, président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), avait annoncé que 2021 avait été une année de reprise et que 2022 serait une année de reconquête pour l’industrie aéronautique. Un mois plus tard, avec sa casquette de patron d’Airbus, il illustre ces tendances par des chiffres très positifs.

Airbus a affiché des résultats en forte hausse en 2021, à la faveur de la reprise dans l’aérien et d’une activité soutenue dans la défense et le spatial, ainsi que sur les hélicoptères. L’avionneur table sur 720 livraisons d’avions commerciaux en 2022 après avoir dépassé ses objectifs l’an dernier.

« Grâce à la résilience et aux efforts de nos équipes, de nos clients et de nos fournisseurs, nous avons enregistré des résultats annuels remarquables », a déclaré Guillaume Faury, le patron du géant européen. « 2021 a été une année de transition. Notre attention s’est déplacée de la gestion de la pandémie vers la reprise et la croissance », a-t-il ajouté.

