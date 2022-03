Satellite 2022 : timide reprise sur fond de nouvelle crise

Deux ans après une édition 2020 interrompue par la pandémie de Covid-19 et six mois à peine après une édition 2021 limitée aux seuls délégués américains par les contraintes sanitaires, le traditionnel rendez-vous printanier de l’industrie spatiale commerciale est de retour à Washington, avec la conférence Satellite 2022 qui s’y est tenue du 21 au 24 mars. Malgré le plaisir maintes fois rappelé par les délégués de renouer enfin en présentiel, le faible nombre d’annonces marquantes et l’absence remarquée de nombreux acteurs européens et internationaux sur l’espace d’exposition ont donné à l’ensemble une allure de rencontre inaboutie.

Cet article compte 770 mots.