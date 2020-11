Le secteur aérien réagit déjà au vaccin anti-Covid

La perspective d’un vaccin contre le Covid-19 a redonné de l’espoir au secteur aérien, et fait flamber les marchés.

L’annonce par Pfizer d’un vaccin « efficace à 90 % » a fait grimper les cours de United Airlines de 19 %, ceux d’American Airlines de 15 % et ceux de Delta Air Lines de 17 %, le 9 novembre. En Europe, Air France-KLM a gagné 27 %, IAG 26 % et EasyJet… 35 %. En Asie, les actions de Japan Airlines ont bondi de 21 % et celles d’ANA de 18 %. Pour l’industrie, la cote d’Airbus a gagné 18 % et celle de Boeing 13 %. Chez les motoristes, la hausse est de 14 % pour Safran et de 43 % pour Rolls-Royce ! Le rallye boursier s’est poursuivi après l’annonce par la biotech Moderna d’un vaccin encore plus efficace, et plus facile à conserver.

Les cambistes ne s’y sont pas trompés, et parient désormais sur une reprise du secteur dont ils s’étaient largement détournés depuis le début de la crise, en mars dernier. Les valorisations boursières avaient baissé de moitié pour certaines. Après que la crise du Covid-19 a figé le transport aérien au printemps, la perspective d’un vaccin est « la meilleure chose que les marchés pouvaient espérer », a commenté Neil Wilson, analyste chez Markets.com. « Les principaux bénéficiaires figurent parmi les titres les plus affectés par la pandémie », a-t-il ajouté, en résumant d’une phrase le sentiment général : « 2021 vient de s’éclaircir nettement. »

