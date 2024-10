Sentinel 1C volera sur Vega C, mais pas Sentinel 1D

Le satellite radar européen Sentinel 1C s’apprête à partir pour la Guyane pour un lancement sur Vega C. En revanche, il n’y a plus de place sur le manifeste pour son frère jumeau Sentinel 1D, qui va devoir trouver un autre lanceur.

La défaillance de Sentinel 1B, le 23 décembre 2021, et celle de Vega C, le 21 décembre 2022, ont placé le programme Copernicus dans la difficulté avec sa capacité d’imagerie radar en bande C limitée à un seul satellite, sans redondance. Dans l’intervalle, le retrait du Soyouz après l’invasion de l’Ukraine, a abouti à placer Sentinel 1C sur le retour en vol de Vega C.

