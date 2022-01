Sirius, microlanceur réutilisable français en 2025

Il n’y a pas qu’ en Allemagne ou aux États-Unis que des initiatives privées se mettent en place pour développer des microlanceurs. Sirius Space Services est la plus récente à dévoiler ses batteries et présente non pas un projet de lanceur mais une gamme modulaire à laquelle s’ajoute le défi de la réutilisation. Nous sommes allés leur rendre visite.

Le 5 janvier, aux Loges-en-Josas, en bordure du plateau de Saclay, à 22 km au sud-ouest de Paris, les équipes de Sirius Space Services achèvent de qualifier un banc d’essais pour des injecteurs de moteurs fusée après plus de 200 tests. D’ici la fin janvier, il servira à tester et qualifier différentes géométries d’injection. Pour le moment, les injecteurs, réalisés par fabrication additive, sont testés à l’eau. Un second banc d’essais sera bientôt mis en place pour des tests en froid, à l’azote liquide.

À Versailles, en contre-bas, bien peu de personnes imaginent qu’un futur lanceur de satellite français est en train de prendre forme dans ces locaux, au sein d’Accelair, l’accélérateur de start-up d’Air Liquide. Il faut reconnaître que jusqu’ici Sirius Space Services a progressé en toute discrétion. La société a été fondée le 14 avril 2020 – alors que la France connaissait son premier confinement et que la pandémie de Covid-19 monopolisait les médias – par Antoine Fourcade, un ancien du Garef, le club de loisirs scientifiques de la ville de Paris soutenu par le Cnes, qui a décidé de passer à une dimension plus sérieuse.

