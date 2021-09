SpaceX espère un feu vert écologique à Boca Chica

Pour pouvoir tester son lanceur géant Super Heavy et sa navette Starship, SpaceX doit se soumettre à une révision de l’étude sur son impact environnemental à Boca Chica au Texas. Sous l’égide de la FAA, la firme d’Elon Musk a rédigé un rapport détaillé, qui révèle quelques incohérences et une omission de taille.

Difficile de cacher ce qui se passe à Boca Chica. Une vingtaine de caméras installées à distance par des Youtubeurs surveillent le site en permanence et génèrent un flot ininterrompu de vidéos de décryptages par des analystes amateurs qui inondent les réseaux sociaux. Le ballet des grues et des camions est décortiqué et même les installations de « fermes » de réservoirs au sol fait l’objet de débats passionnés.

Pour Elon Musk, cette publicité gratuite est la bienvenue. Pour la FAA (Federal Aviation Administration) en revanche, elle témoigne d’une activité qui n’a plus grand-chose à voir avec celle qui était initialement prévue sur le site, lorsque le milliardaire s’en est porté acquéreur entre 2012 et 2014. Il s’agissait alors d’y construire une base de lancement pour les vols commerciaux de ses Falcon 9, afin de s’affranchir des fermetures de site et des restrictions de créneaux de lancements imposées par les opérations de l’US Air Force à Cape Canaveral.

Aucun Falcon 9 ne décollera de Boca Chica et l’étude d’impact environnemental (EIS) réalisée en 2014 n’est plus en rapport avec les activités réellement menées sur le site. Une mise à jour s’impose. Un premier accrochage s’est déjà produit au début de l’été avec la tour de lancement de 146 m de haut du « complexe de lancement orbital n°1 », achevée en juillet. La FAA avait admis qu’elle ne posait pas de danger pour le trafic aérien, mais a relevé qu’elle sortait largement du cadre autorisé par l’EIS existante.

Cet article compte 1 800 mots et trois photos exclusives de la base de Boca Chica prises le 23 septembre par le système Pléïades HR.