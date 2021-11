Starlab, mini-station autonome de Nanoracks

Nanoracks propose la mini-station orbitale commerciale Starlab, conçue par Lockheed Martin pour assurer la continuité des activités sur orbite après la fin de la Station spatiale internationale (ISS).

À la veille de l’ouverture du 72e Congrès international d’astronautique à Dubaï, et donc à 24 heures de l’annonce du projet Orbital Reef de Blue Origin, Boeing et Sierra Space, Lockheed Martin et Nanoracks ont dévoilé leur propre concept Starlab pour une station spatiale commerciale future afin de répondre aux besoins de la Nasa au-delà de la fin d’exploitation de la Station spatiale internationale (ISS).

Cette mini-station, bien plus modeste que l’Orbital Reef, sera composée d’un seul et unique module « lançable en une seul fois », conçu selon une architecture en partie gonflable, très proche de celle du module Life (Large Integrated Flexible Environment) de Sierra Space.

