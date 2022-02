La branche madrilène de Thales Alenia Space va fournir le processeur numérique qui gèrera la charge utile programmable de GEO Kompsat 3, le premier satellite de télécommunications géostationnaire développé par l’industrie sud-coréenne.

Le premier satellite de télécommunications développé et fabriqué en Corée du Sud intègrera un processeur numérique de dernière génération fourni par Thales Alenia Space Espagne. Le satellite GEO Kompsat 3 (Geostationary Earth Orbit Korea Multipurpose Satellite), alias Cheollian 3, sera lancé en 2027 et positionné sur orbite géostationnaire à 128,2° Est, à la verticale de l’archipel des Moluques, afin d’assurer des services de télécommunications à large bande sur toute la péninsule coréenne et son espace maritime. Il prendra le relais du satellite COMS-1 (Communication, Ocean & Meteorological Satellite), alias Cheollian 1, fabriqué par Airbus Defence & Space et lancé en 2010 par Ariane 5.

