Le groupe Thales a annoncé que Thales Alenia Space va devoir réduire ses effectifs de 1 300 personnes en deux ans afin de faire face à la réduction de ses activités dans le domaine des satellites de télécommunications.

Le président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), Guillaume Faury, avait prévenu en début d’année, les temps sont durs pour les fabricants de satellites. C’est d’autant plus vrai pour les spécialistes des satellites de télécommunications géostationnaires, dont le marché s’est réduit comme peau de chagrin depuis plusieurs années. Après les pertes annoncées par Airbus en novembre dernier et confirmées lors des résultats annuels le 15 février, c’est au tour de Thales de prendre des dispositions pour faire face à la situation de Thales Alenia Space, sa coentreprise spatiale avec Leonardo.

