Themis et le moteur Prometheus en essais à feu

La première campagne d’essais à feu du moteur au biométhane Prometheus vient de s’achever chez ArianeGroup. En guise de banc, ce moteur-clé de la réutilisation en Europe, était monté sur la première version du démonstrateur Themis.

Pendant que tous les regards étaient tournés vers le Bourget et la Guyane, à Vernon, en Normandie, ArianeGroup a bouclé la campagne première campagne d’essais d’allumage du moteur Prometheus monté sur une version « battleship » – c’est-à-dire fonctionnelle mais non représentative au niveau structurel – du démonstrateur d’étage réutilisable Themis (T1G).

