L’offre aérienne, plombée par les taxes, va continuer à décroître en France. Le pays est en passe de perdre sa place de destination touristique majeure en Europe, en grande partie en conséquence de décisions prises au nom de l’écologie politique.

Si on était cynique, on pourrait au moins constater que les politiques publiques fonctionnent. Le 29 avril dernier, en tirant le bilan du trafic aérien pour l’année 2024, et en montrant les prévisions pour l’année en cours, les acteurs du secteur en France ont montré l’efficacité, si l’on peut dire, des décisions prises par les derniers gouvernements.

« Avec 178,4 millions de passagers, le trafic en France en 2024 était encore inférieur de 1,8 % à celui de 2019 », a souligné le président de la Fnam (Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers), Pascal de Izaguirre.

