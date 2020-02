Transition dans les moteurs chez ArianeGroup

La transition d’Ariane 5 à Ariane 6 et la préparation du futur se matérialisent sur les sites de production en amont de la chaîne des lanceurs.

Pendant un faible intervalle de temps, trois générations de moteurs se côtoient sur le site bavarois d’ArianeGroup à Ottobrunn, où sont réalisées les chambres de combustion des moteurs cryotechniques européens. Les tous derniers divergents du moteur HM-7B, destinés aux dernières Ariane 5, viennent d’être soudés automatiquement par un robot et l’atelier qui les réalisait depuis quarante ans va être réaménagé. La chambre de combustion du deuxième modèle de vol du moteur Vinci, qui remplacera le HM-7B sur le second étage d’Ariane 6, a été achevée et doit être transférée à Vernon, en Normandie, pour intégration finale du moteur et essai au banc.

Subrepticement, les chambres des moteurs Vulcain 2 d’Ariane 5 cèdent elles aussi la place à celles des Vulcain 2.1 d’Ariane 6. Le moteur du lanceur qui fera les essais combinés au sol à Kourou a d’ailleurs été livré aux Mureaux, où il a été intégré sur son bâti moteur. Celui destiné au premier vol devait être testé au banc prochainement.

Enfin, les premiers éléments du futur moteur Prometheus – à bas coût et réutilisable – font aussi leur apparition.

Cet article compte 1 100 mots.