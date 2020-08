Trois satellites géostationnaires commandés en Europe

En trois semaines, Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space ont enrichi leur carnet de trois commandes de satellites géostationnaires. Pourtant celles-ci ne traduisent pas une réelle tendance du marché à la reprise.

Le prochain satellite de télécommunications militaires britannique sera produit à Stevenage, au nord de Londres, avec une charge utile réalisée à Portsmouth, comme six Skynet 4 et quatre Skynet 5 avant lui. Attendu depuis l’automne dernier, un nouveau contrat de gré à gré a été signifié le 19 juillet à Airbus Defence & Space, qui exploite aujourd’hui ces anciens sites de British Aerospace et Marconi, les seuls du pays à pouvoir produire un tel satellite. La principale différence entre Skynet 6A et ses prédécesseurs vient de ce qu’il constitue un satellite de transition et ne s’intègre pas dans une nouvelle génération.

