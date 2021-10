UAS100 : Thales et Issoire vont agrandir la famille

Devant le succès des démonstrations à échelle réduite de leur futur drone dual à longue élongation UAS100, Thales et Issoire Aviation ont décidé de commercialiser également une version légère dérivée du démonstrateur.

Le démonstrateur à l’échelle 1/2 du futur drone UAS100 développé par Thales et Issoire Aviation tient ses promesses. Depuis son premier décollage le 22 juin, il enchaîne les vols et a pu qualifier plusieurs des solutions techniques retenues, telles que les moteurs électriques latéraux déployables et rétractables en vol, ou le pilotage par différentiel de poussée pour compenser une perte de contrôle des surfaces aérodynamiques.

