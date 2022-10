Un missile nord-coréen survole de nouveau le Japon

Le survol du nord du Japon par un missile balistique nord-coréen a causé une forte émotion dans le pays et été condamné par la communauté internationale, qui redoute une escalade avec une reprise des essais nucléaires.

La Corée du Nord n’apprécie pas que Séoul, Tokyo et Washington aient repris leurs exercices en commun et le fait savoir à sa manière, en faisant la démonstration de ses capacités balistiques. Les exercices conjoints, axés sur la lutte anti-sous-marine, se sont déroulés en mer du Japon du 26 au 30 septembre. Ils mettaient fin à une pause de quatre ans, initiée pour permettre une tentative de détente avec Pyongyang et poursuivie pour cause de pandémie de Covid-19.

