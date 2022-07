Une fenêtre sans prix

Que peut on s’acheter pour 10 Md$ ? À en croire Elon Musk, on pourrait penser à un quart de Twitter. À en croire le Pentagone et les vendeurs de Lockheed Martin, ce serait le prix de 125 F-35A, mais sans compter leur armement et leur entretien. L’offre à la Suisse – qui pourrait être déboutée par un référendum populaire – montre que ce nombre tombe à 55 avec leur maintenance sur dix ans et les simulateurs qui permettent de s’entraîner sans payer les heures de vol.

Ces mêmes 10 Md$ permettraient d’acheter 180 t d’or ou 153 t de palladium, voire, si cela avait un sens, 1 370 Lamborghini Veneno (produite à treize exemplaires) ou 800 000 m2 d’appartements bien situés à Paris. Selon l’Onu, cela permettrait aussi de nourrir les 42 millions de personnes les plus touchées par la faim dans le monde, pendant dix-huit mois.

Cette somme, qui ne représenterait que 4,4 % de la fortune estimée d’Elon Musk, 5,8 % de celle de Jeff Bezos ou 6,3 % de celle de Bernard Arnault, c’est ce qu’a investi pendant vingt ans la Nasa, avec le soutien de l’ESA et de l’Agence spatiale canadienne, pour ouvrir une nouvelle fenêtre sur l’univers grâce au télescope spatial James Webb.

Les premières images « scientifiques » prises par ses instruments ont été dévoilées le 12 juillet et la communauté astronomique mondiale a des étoiles et des galaxies plein les yeux devant la débauche d’informations scientifiques qu’elles contiennent. Le grand public, lui, ne peut que s’ébahir devant ces vues magnifiques en fausses couleurs, puisque prises dans des longueurs d’ondes inaccessibles à l’œil humain. Jamais depuis Hubble, n’avait-on franchi pareil seuil de qualité.

Et grâce à la précision d’injection d’Ariane 5, cette nouvelle fenêtre pourrait rester ouverte vingt ans, pour nourrir l’inspiration de générations de chercheurs, de philosophes et de rêveurs, et nous rappeler notre place au cœur de l’infini. Et cela n’a pas de prix.