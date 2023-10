Vega C cloué au sol pour encore un an

La commission d’enquête sur l’échec, le 28 juin, de l’essai au banc du moteur Zefiro 40 modifié a rendu ses conclusions. Deux autres tirs au banc seront nécessaires avant un possible retour en vol de Vega C au dernier trimestre 2024.

Le transport spatial européen traverse la pire période de son histoire. La fin d’Ariane 5 et bientôt de Vega, le retard d’Ariane 6 et les déboires de Vega C privent l’Europe d’un accès souverain à l’espace au moment où elle en aurait le plus besoin, face à la poussée américaine sur l’orbite basse et aux tensions avec la Russie et la Chine.

