WSBW 2023 : le nouveau paysage du spatial commercial

Moins d’argent pour les nouveaux entrants, des acteurs établis en cours de consolidation, des promesses alléchantes d’évolution du marché et l’ombre omniprésente de SpaceX. Bienvenue dans le nouveau monde de l’espace commercial, tel que dépeint à la WSBW 2023.

Comme tous les ans, la rentrée de septembre est l’occasion pour le ban et l’arrière ban de l’industrie de se réunir sous les dorures de l’hôtel Westin à Paris pour discuter des nouvelles tendances du secteur spatial commercial lors de la World Satellite Business Week (WSBW) d’Euroconsult dont la 26e édition s’est ouverte le 11 septembre. Cette année, la tendance qui avait été pressentie en 2022, s’est confirmée : les investisseurs reviennent à plus de prudence et sont moins enclins à prendre des risques pour soutenir des acteurs émergents.

Pour les nouveaux arrivants, le ticket d’entrée va devenir plus cher, et le marché devrait rentrer dans une nouvelle phase de stabilité, marquée plus par des consolidations que par la multiplication des acteurs. Certains n’hésitent plus à annoncer la fin du « New Space », voire à parler de l’explosion prochaine de la bulle qu’il constituait.

