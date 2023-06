Safran et MTU Aero Engines ont annoncé au salon du Bourget avoir signé un protocole d’accord pour former une coentreprise afin de développer un nouveau moteur, qui serait destiné au projet d’hélicoptère ENGRT (European Next Generation Rotorcraft Technologies). Financé par le FEDef (Fonds européen de défense), celui-ci concerne très peu le moteur mais surtout l’hélicoptère en lui-même. Par le biais de cette coentreprise, MTU et Safran souhaitent ainsi préparer le terrain en cas d’appel d’offre spécifique concernant les moteurs d’hélicoptères.

« C’est une nouvelle étape dans la coopération franco-allemande pour préparer la motorisation du futur hélicoptère lourd européen », a déclaré Cédric Goubet, président de Safran Helicopter Engines. « L’entrée en service est prévue au-delà de 2040, mais elle se prépare dès aujourd’hui. »

Les deux industriels souhaitent ainsi « mobiliser les esprits pour faire comprendre qu’il y a des besoins spécifiques », mais surtout valoriser leurs compétences en tant qu’acteurs européens de choix face à la concurrence américaine. « Il est important pour nous de nous positionner et de monter l’importance de travailler sans trop tarder à l’élaboration d’une solution européenne », a ajouté Cédric Goubet, qui ne ferme pas la porte à d’autres partenaires européens, le cas échéant.

Le siège de la coentreprise sera localisé à Bordes, fief de Safran Helicopter Engines, et son président sera allemand. Concernant la répartition des tâches, Safran se concentrera sur les parties chaudes du moteur, MTU davantage sur la partie avant et la turbine de puissance.

