Astris, un remorqueur au sommet d’Ariane 6

Pour les missions de déploiement les plus complexes et les plus longues, Ariane 6 disposera d’un assistant, l’étage d’appoint Astris, dont l’ESA vient de confier le développement à ArianeGroup. À terme, il pourrait ouvrir la voie au service sur orbite.

Avec son étage supérieur cryotechnique rallumable, doté d’un moteur Vinci et d’un générateur auxiliaire (APU), Ariane 6 pourra atteindre toutes les orbites pour lancer des satellites de toutes tailles, déployer des constellations et expédier des sondes ou des observatoires dans l’espace interplanétaire. Cette capacité de manœuvre sur plusieurs heures permet notamment de séparer des satellites sur différentes orbites, à différentes altitudes. Toutefois certaines missions particulières requièrent des manœuvres plus longues, pour le phasage de plans orbitaux par exemple. Ce sera le rôle d’Astris.

Cet article compte 990 mots.