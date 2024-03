Avio a réalisé une bonne année malgré tous ses aléas

Les difficultés sur Vega et Vega C, ajoutées au retard d’Ariane 6, ont été habilement mises en sourdine lors de la présentation des résultats d’Avio. Le motoriste italien va devoir redresser la barre en 2024, tout en faisant face à un surcroît de commandes militaires.

Avio a présenté ses résultats annuels le 13 mars et balayé sous le tapis le mieux possible l’ensemble de ses récents ratés en insistant principalement sur la hausse de son carnet de commandes de plus d’un tiers, pour atteindre 1,36 Md€. Ce chiffre se situe « bien au-delà des objectifs », croit bon de préciser le motoriste italien. Or si celui-ci a atteint ce niveau record, c’est en partie grâce aux commandes gouvernementales et aux contrats d’armements. Mais il a surtout bénéficié de l’arrêt des livraisons pour le programme Vega après l’échec de Vega C et la perte des réservoirs du dernier modèle de Vega, ainsi que du report du vol inaugural d’Ariane 6 à la mi-2024.

