Avec l’émergence de nouveaux acteurs privés dans le spatial, et le changement de stratégies de certains anciens, le New Space trouve en France un terreau fertile pour s’épanouir. Toutefois, pour que le gouvernement puisse l’inclure dans sa stratégie industrielle, il doit d’abord le connaître et le comprendre.

Pour améliorer sa compréhension du nouvel écosystème en pleine effervescence du « New Space français », le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance a choisi sept entreprises représentatives de la diversité du secteur afin d’en structurer la représentation par une large consultation des acteurs qui en forment le tissu. Les entreprises sélectionnées représentent les sept grands segments de la chaîne de valeurs : Comat (équipementier), Exotrail (propulsion), ShareMySpace (surveillance de l’espace), Spacedreams (applications), U-Space (constructeur de satellites), Unseenlabs (opérateur) et Venture Orbital Systems (accès à l’espace).

Cet article compte 660 mots.