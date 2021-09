Berlin soutient les lancements offshore en mer du Nord

Le gouvernement allemand, par la voix de Peter Altmaier, ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie, a apporté son soutien au projet de plateforme en mer du Nord pour microlanceurs proposé par la German Offshore Spaceport Alliance (GOSA). Celle-ci regroupe RFA et HyImpulse en Allemagne, Skyrora en Écosse, Minus T (lancements suborbitaux) aux Pays-Bas, ainsi qu’OHB, l’armateur brêmois Harren & Partner, l’opérateur télécom Media Mobil, la division offshore de Tractebel (groupe Engie), BLG Logistik et l’assureur Lampe & Schwartze.

