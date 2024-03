Dix-sept ans après avoir fusionné leurs activités de lancements spatiaux pour créer United Launch Alliance (ULA), Lockheed Martin et Boeing envisagent désormais de les céder. Un seul acheteur crédible reste dans la course : Blue Origin, la firme créée par Jeff Bezos, qui prépare par ailleurs le premier vol de son propre lanceur New Glenn.

United launch Alliance (ULA) est à la croisée des chemins. Le vol inaugural du Vulcan, premier lanceur conçu par la société depuis la fusion le 1er décembre 2016 des activités de Lockheed Martin avec ses Atlas et Boeing avec ses Delta, a été un succès le 8 janvier. Une dizaine de jours plus tard, le 389e et dernier lanceur Delta, un Delta 4 Heavy, a été transféré sur le complexe de lancement LC-37B. Il doit décoller à la mi-mars avec une charge utile confidentielle pour le NRO (National Reconnaissance Office) et mettre fin à une lignée qui a débuté en 1960, avec un lanceur conçu par de Douglas Aircraft sur la base de son missile balistique Thor. La famille Atlas, qui remonte à 1957, compte encore 17 exemplaires à lancer et pourrait être maintenue jusqu’en 2029 pour lancer les capsules Starliner de Boeing.

