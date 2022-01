Boeing boucle une année entre reprise et retards

Boeing a annoncé ses résultats financiers pour l’année 2021. Pour les avions commerciaux, le bilan est meilleur qu’en 2020, avec le retour du 737 MAX, mais l’avionneur reste confronté à d’importants problèmes sur le segment long-courrier, avec des anomalies de production sur son meilleur poulain, le 787, et le retard de son dernier-né, le 777X.

Boeing rit et Boeing pleure. Le géant américain a passé une charge de 3,5 Md$ au quatrième trimestre 2021 à cause du 787, dont les livraisons sont quasi-interrompues depuis plus d’un an, mais a enregistré un flux de trésorerie dans le vert pour la première fois depuis 2019 grâce aux livraisons de 737 MAX et à la reprise du trafic aérien dans le monde. Le chiffre d’affaires est ressorti en hausse, à 62 Md$ contre 58 Md$ en 2020, et la perte a été fortement réduite, passant de -11,9 Md$ en 2020 à -4 Md$ en 2021.

David Calhoun, le patron du constructeur aéronautique américain se félicite : « 2021 a été une année de reconstruction pour nous, car nous avons surmonté des obstacles et atteint des étapes clés dans nos portefeuilles commerciaux, de défense et de services. Nous avons augmenté la production et les livraisons du 737 MAX, et remis [l’appareil] en service en toute sécurité sur presque tous les marchés mondiaux. »

« La reprise du marché s’est accélérée, nous avons également généré de solides commandes commerciales, y compris des ventes record de cargos [et] recommencé à générer des flux de trésorerie positifs au quatrième trimestre », a-t-il ajouté.

