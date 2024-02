Boeing présente ses résultats et son mea culpa

Alors que Boeing annonce des pertes pour la cinquième année consécutive, son patron David Calhoun a battu sa coulpe et ne fixe pas d’objectif pour 2024.

Boeing « est responsable de ce qui est arrivé » et a « beaucoup de choses à prouver » pour regagner la confiance. C’est le message qu’a délivré David Calhoun, le patron du géant américain, à l’occasion de la publication des résultats annuels du géant américain, moins d’un mois après l’incident d’un 737 MAX9 d’Alaska Airlines.

Le constructeur américain a publié un chiffre d’affaires de 22 Md$ et une perte nette de 23 M$ au quatrième trimestre grâce à la bonne tenue des livraisons d’avions en fin d’année : 157 livrés et 611 commandes nettes. Sur l’année 2023, le chiffre d’affaires était de 77,79 Md$ et la perte de 2,24 Md$, soit la cinquième année consécutive dans le rouge.

