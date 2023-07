Bourget 2023 : un retour en forme et en force

Toute l’industrie présente au Bourget entre le 19 et le 23 juin semblait heureuse de se retrouver. Projets nouveaux, avancées technologiques concrètes, commande record ont marqué le retour du salon, ensoleillé et dynamique, à l’image du secteur, qui a bien décidé de ne pas se laisser abattre.

Les écologistes n’étaient finalement pas là où on les attendait. Les kilomètres de bouchons dès 6 h 30 du matin ont-ils refroidi les ardeurs militantes des zélotes du flygskam et du mouvement anti-avions ? En tout cas, sur le tarmac du Bourget, des dizaines de prototypes montraient que les écologistes se trouvent désormais dans les bureaux d’études et sur les aérodromes.

Juste devant le chalet presse, les modèles de VoltAero et de Aura Aero présentaient les dernières innovations d’avions électriques en cours de développement. Une partie du hall 5 était quant à lui consacré aux innombrables véhicules électriques volants à différents stades de développement, certains étant eux aussi de petits avions et non plus seulement des drones. Le futur taxi Volocity des Allemands de Volocopter, qui avaient investi un chalet sur le salon, a effectué chaque jour des démonstrations de vol, toujours sans personne à bord. L’entreprise compte toujours accomplir des vols commerciaux dans un an lors de Jeux olympiques de Paris.

