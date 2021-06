CFM veut amorcer une révolution dans les moteurs

Pas de Bourget cette année, mais des annonces tout de même. Le 14 juin, les patrons des groupes français Safran et américain GE, réunis au sein de la coentreprise CFM International, ont lancé le programme Rise (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), un démonstrateur basé sur un architecture « open rotor », qui doit ensuite donner naissance au successeur du moteur Leap actuel.

Trouver le moyen de voler en réduisant au maximum les pollutions : les objectifs du programme CleanSky de l’Union européenne, lancé en 2008, se sont accélérés avec la pandémie de Covid-19 et l’augmentation des craintes environnementales. L’avion étant devenu l’ennemi à abattre pour certains courants d’opinion et leurs relais politiques, les constructeurs et les équipementiers rivalisent de projets pour sauver l’image de la filière, avec une obsession en tête : rendre l’avion significativement moins polluant. Pour ce faire, la coentreprise CFM International, qui produit actuellement le Leap, a annoncé le lancement d’un programme qui devrait donner un successeur à ce moteur, qui équipe actuellement les familles A320neo et 737 MAX.

Ce projet porte le nom de Rise, dont l’acronyme en anglais annonce les objectifs ambitieux : « innovation révolutionnaire pour des moteurs durables ». Le Leap consomme déjà 15 % de carburant en moins par rapport à la génération précédente, le CFM56, ce qui se traduit par autant de réduction de gaz à effet de serre. Le projet Rise, lui, vise 20 % d’émissions en moins par rapport au Leap, une gageure encore jamais réalisée en une seule génération de moteur.

