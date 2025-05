Le président américain a annoncé le lancement de son projet de bouclier de défense, le « Golden Dome » (« dôme d’or »), censé protéger les États-Unis des attaques par des missiles, des drones ou des armes spatiales. Ce projet pharaonique devrait être une manne pour l’industrie américaine de défense.

Peu après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump avait signé un ordre exécutif, le 27 janvier, donnant deux mois au Pentagone pour préparer une proposition pour l’établissement d’un « dôme de fer » au-dessus des États-Unis afin de les protéger de « la menace d’attaque par des missiles balistiques, hypersoniques et de croisière, ainsi que d’autres attaques aériennes avancées ». Presque quatre mois plus tard, le projet a changé de nom pour devenir le « Golden Dome of America » et il a un coût : 175 Md$ pour une entrée en service initiale avant 2029, à la fin du mandat de l’actuel président.

Cet article compte XX mots.