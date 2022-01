Double interception avec l’antimissile Arrow 3

Israël a procédé à un double essai d’interception à l’aide de son antimissile Arrow 3 sur fond de menaces balistiques iraniennes sur l’État hébreu et ses nouveaux alliés du golfe Persique.

Deux antimissiles israéliens Arrow 3 ont été tirés au petit matin du 18 janvier, vraisemblablement de la base aérienne de Palmahim, au sud de Tel Aviv, pour intercepter une unique cible selon deux trajectoires d’approche différentes. Le test a été présenté comme un succès par le ministère de la Défense de l’État hébreu.

Bien qu’intervenant moins de 24 heures plus tard, cet essai est sans rapport avec l’attaque perpétrée le 17 janvier sur Abou Dhabi et revendiquée par les rebelles houthis du Yémen. Selon les sources, de trois à cinq missiles balistiques Zulfiqar (dérivés du Qiam 1 iranien et lointains descendants du R-17 « Scud C » soviétique) et un « grand nombre » de drones ont visé une raffinerie de l’Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) dans la zone d’activité de Mussafah, à 20 km au sud-est de la capitale émirienne, ainsi qu’une extension de l’aéroport international d’Abou Dhabi. Trois personnes ont été tuées dans l’attaque et six blessées.

