L’embellie aura été de courte durée. Sorti du rouge au dernier trimestre, avec le retour en grâce du 737 MAX et la reprise de l’activité après la pandémie de Covid-19, Boeing y replonge à cause des soucis rencontrés par le 787 « Dreamliner » et par la capsule spatiale Starliner.

Après un deuxième trimestre en territoire positif, le géant américain a renoué avec les pertes entre juillet et septembre malgré l’accélération des livraisons du 737 MAX à la faveur de la reprise du trafic aérien. Le constructeur de Seattle a affiché une perte nette de 132 M$, contre un bénéfice de 567 M$ au cours des trois mois précédents. Son résultat d’exploitation demeure en revanche légèrement dans le vert pour le deuxième trimestre consécutif, à 59 M$, mais en fort recul par rapport aux 755 M$ des trois mois précédents. Au troisième trimestre 2020, la perte d’exploitation s’élevait à 754 M$. Le chiffre d’affaires ressort à 15,3 Md$ en hausse de 8 % grâce au 737 MAX et à la division services, qui profite du regain de vigueur du transport aérien. Le chiffre d’affaires de Boeing Global Services a progressé à 4,2 Md$, et son carnet de commandes ressort à 19 Md$.

Cet article compte 1 400 mots.