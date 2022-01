Pieter Elbers quitte KLM

C’est un séisme pour la compagnie néerlandaise. Son emblématique patron Pieter Elbers n’a pas vu son mandat renouvelé par le conseil de surveillance du groupe franco-néerlandais Air France-KLM. La mésentente avec le patron Ben Smith, qui chapeaute les deux compagnies, a finalement eu raison du poste de Pieter Elbers.

Celui-ci présidait aux destinées de KLM, la plus vieille compagnie aérienne du monde, depuis 2014. Son départ va néanmoins prendre du temps : il ne partira qu’à la fin de son mandat, au printemps 2023. De quoi agiter les rangs des salariés de KLM, qui ont lancé une pétition pour soutenir leur patron. Il défend bec et ongles l’indépendance de la compagnie royale face au groupe Air France, et avec succès : ces dernières années, les résultats de KLM dépassaient de très loin ceux de la compagnie française. Meilleure rationalisation des vols, du temps de travail, engagement du personnel, Pieter Elbers pouvait en remontrer aux différents patrons qui se sont succédés à la tête d’Air France, qui a connu pour sa part une litanie de crises économiques et sociales.

La personnalité de Pieter Elbers et son antagonisme avec les autorités françaises lui barraient la route pour prendre la tête du groupe, qui a échu au canadien Benjamin Smith juste avant la crise du Covid-19. Son départ pourrait enfin permettre une meilleure intégration des deux compagnies. On peut également espérer qu’Air France s’inspire des méthodes qui ont fait le succès de la compagnie néerlandaise…