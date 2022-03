Embargo sur les moteurs-fusées russes

En réponse aux sanctions américaines décidées après l’invasion russe en Ukraine, Roskosmos a décidé de suspendre les livraisons et l’entretien des stocks de moteurs russes utilisés par les lanceurs américains Atlas 5 et Antares.

« Qu’ils volent donc sur leurs balais ! » a lancé Dmitri Rogozine, directeur général de Roskosmos, le 2 mars sur la chaîne Rossia24 pour signifier la fin de l’exportation de moteurs-fusées russes vers les États-Unis. Huit ans plus tôt, après l’invasion de la Crimée, alors vice-président du gouvernement russe en charge de la Défense et de l’Espace, il avait proposé que la Nasa, qui ne disposait plus de la navette et pas encore de capsules privées, lance ses astronautes vers la Station spatiale internationale « sur des trampolines » face à de premières menaces de sanctions. Depuis, il s’est manifestement mis à l’heure de Harry Potter mais le message reste le même.

L’exportation des moteurs RD-180 et RD-181, qui propulsent respectivement le premier étage des Atlas 5 de United Launch Alliance (ULA) et celui des Antares de Northrop Grumman, est suspendue, avec des effets cependant plus limités que Dmitri Rogozine ne veut bien l’admettre.

Cet article compte 1 040 mots.